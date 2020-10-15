Число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице выявили 3 942 новых случая коронавирусной инфекции. Число подтвержденных диагнозов в за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую, сообщает Оперативный штаб.
За сутки в больницы доставлены 1 196 человек. Всего за последнюю неделю госпитализировано на 15,5% пациентов больше, чем за предыдущую.
На ИВЛ в медучреждениях города находятся 319 человек. Это на 25% больше, чем неделю назад.
42,4% заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, 11,2% – от 66 до 79 лет, 5,1% – старше 80 лет, 12,0% – дети.
В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима гражданами старше 65 лет и москвичами с хроническими заболеваниями.
За последние сутки в РФ выявили 13 754 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Клинические проявления отсутствовали у 3 427 человек.
Всего в стране зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По распоряжению Сергея Собянина приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.
В Москве еще 1 953 человека вылечились от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: