Число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице выявили 3 942 новых случая коронавирусной инфекции. Число подтвержденных диагнозов в за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую, сообщает Оперативный штаб.

За сутки в больницы доставлены 1 196 человек. Всего за последнюю неделю госпитализировано на 15,5% пациентов больше, чем за предыдущую.

На ИВЛ в медучреждениях города находятся 319 человек. Это на 25% больше, чем неделю назад.

42,4% заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, 11,2% – от 66 до 79 лет, 5,1% – старше 80 лет, 12,0% – дети.

В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима гражданами старше 65 лет и москвичами с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в РФ выявили 13 754 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Клинические проявления отсутствовали у 3 427 человек.

Всего в стране зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По распоряжению Сергея Собянина приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.