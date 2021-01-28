Ученые выявили заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19

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Американские исследователи установили, что люди, страдающие шизофренией, почти в три раза чаще умирают от коронавируса, чем пациенты без этого психического заболевания, сообщает JAMA Psychiatry.

Ученые в период с марта по май 2020 года изучили истории 26 540 пациентов из Нью-Йорка, из которых 7 348 человек заразились COVID-19. Пациенты с психическими заболеваниями были разделены на три группы: с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, а далее специалисты сравнили исходы их болезни с пациентами без таких расстройств.

Из 7 348 инфицированных были выявлены 75 страдающих шизофренией, 564 – аффективными расстройствами, и 360 – тревожными. Из более чем 7 тысяч пациентов умерли в течение 45 дней с момента постановки диагноза 864 человека.

После тщательного изучения статистики и ее анализа с учетом возраста, пола, расы и других факторов, исследователи выяснили, что вероятность смерти от коронавируса у людей с шизофрений приблизительно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого расстройства. Подобной зависимости количества летальных исходов от наличия аффективных или тревожных расстройств установлено не было.

В исследовании отмечается, что сокращенная продолжительность жизни у шизофреников как правило вызвана другими медицинскими факторами риска, однако связь уровня смертности от COVID-19 с наличием этого психического расстройства нуждается в дальнейших исследованиях.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, Паркинсона и Альцгеймера.

Позднее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн опроверг данные о том, что коронавирус может стать причиной развития шизофрении, отметив, однако, что коронавирус действительно оказывает губительное воздействие на нейроны.