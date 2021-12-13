В России выявили 29 558 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 29 558 случаев коронавируса. В 2 328 (7,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 894 случая, на Московскую область – 1 999, на Санкт-Петербург – 1 968, на Краснодарский край – 812, на Самарскую область – 694, на Пермский край – 670, на Ростовскую область – 654, на Свердловскую область – 653, на Красноярский край – 651, на Челябинскую область – 620, на Воронежскую область – 599, на Иркутскую область – 599, на Омскую область – 567, на Нижегородскую область – 533, на Башкирию – 529, на Алтайский край – 511, на Хабаровский край – 507, на Приморский край – 457, на Ставропольский край – 455, на Саратовскую область – 452.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 046 454 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Калмыкии, республиках Алтай и Тыве.

За последние сутки в стране подтверждена 1 121 смерть от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 290 604 человека. За минувшие 24 часа выздоровел 28 561 человек, за все время – 8 769 916.

Ранее в России стартовало исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей от года до 17 лет.

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.

Вакцинация от коронавируса среди взрослых первым компонентом в России проведена 75,5 миллиона раз, полным циклом – 68,8 миллиона раз. При этом уровень коллективного иммунитета достиг 55,8%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.