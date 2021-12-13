Менее 4% от общего числа вакцинированных граждан заражаются коронавирусом – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Менее 4% от общего числа вакцинированных граждан заражаются коронавирусом. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что доля заболевших вакцинированных составляет 3,9%.

"Что касается переболевших и повторного заболевания, то процент от переболевших составляет 0,74%", – отметила Голикова.

По словам вице-премьера России, именно эти показатели позволили продлить срок действия сертификата до года. Голикова подчеркивает, что при этом гражданам, особенно тем, кто не болел коронавирусом, все же рекомендуется проходить ревакцинацию раз в полгода.

Ранее Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Наибольший показатель – свыше 80% – наблюдается в Севастополе. В число лидеров также входят Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Республика Тыва, Московская область, Санкт-Петербург и Москва.