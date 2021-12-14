Голикова отметила защищенность сертификата о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сертификат о вакцинации от COVID-19 защищен штрихкодом, который подтверждает действительность документа. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в Госдуме.

"(Код. – Прим. ред.) дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию, когда он получил медотвод, на какой срок", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, по словам Голиковой, сертификат содержит информацию о перенесенной болезни и вскоре будет включать данные о медицинском отводе, в том числе временном.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением переименовать сертификат о вакцинации в "Удостоверение о прививке", чтобы сделать этот документ более прозрачным в глазах старшего поколения.

