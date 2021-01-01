В Кремле рассказали о сложностях с законопроектом о QR-кодах на транспорте

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Изначально его планировали вынести на голосование в первом чтении 16 декабря. Изменения касались Воздушного кодекса и Устава железнодорожного транспорта. Кроме того, в российском правительстве предоставили возможность гражданам с антителами к COVID-19 получить сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией. Рассказываем об изменениях, которые власти планируют вводить в России в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Сертификаты на транспорте и в общественных местах

Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

13 декабря в Госдуме приняли решение о доработке законопроекта о введении обязательных QR-кодов на транспорте. В первоначальном тексте документа говорилось, что совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении цифрового кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел, или медотвода от вакцинации. Предполагалось, что его рассмотрят в Госдуме в первом чтении 16 декабря.

Но накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Депутаты единогласно поддержали это решение.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте – это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев уточнил, что документ будет дорабатываться: внести основные изменения планирует Минтранс России.

"Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона", – подчеркнули в ведомстве.

По информации Минтранса, такое решение было принято совместно с Госдумой с учетом позиции президента России и консультаций руководителя ведомства Виталия Савельева с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее Владимир Путин заявлял, что власти России постараются не допустить никаких опрометчивых решений в ситуации с QR-кодами.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции: интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов.

По словам представителя Кремля, партия "Единая Россия" при разработке данной инициативы заняла достаточно жесткую позицию. При совместном с Минтрансом изучении деталей законопроекта выяснилось, что ее реализация представляет собой сложную задачу, пояснил Песков.

"Стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать (отсутствие. – Прим. ред.) негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения", – добавил Песков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен в первом чтении 16 декабря, но полностью принять его в этом году не успеют. Однако парламентарий высказал мнение о том, что сертификаты могут и не потребоваться, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране начнет улучшаться.

QR-коды за антитела

Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия", на котором обсуждали законопроекты о введении QR-кодов, рассказала о новых категориях россиян, которые смогут воспользоваться COVID-сертификатами. Во-первых, это граждане, имеющие антитела к COVID-19. При этом срок действия документа будет отличаться в зависимости от даты возможного заболевания.

"Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год", – пояснила Голикова.

Получить QR-код смогут и те, кто не обращался к врачу и не сдавал ПЦР-тест, но предполагает, что переболел COVID-19. В таком случае действие сертификата будет ограничено шестью месяцами, так как нельзя установить, когда именно человек переболел COVID-19. При этом вице-премьер уточнила, что необходимо будет лишь подтвердить наличие антител, а не измерять их количество.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Мы специальным образом запросили ВОЗ об использовании тех или иных показателей антител. Ни ВОЗ, ни одна из стран не меряют количество антител и не устанавливают по этим антителам достаточные или недостаточные уровни защиты.

Кроме того, получить сертификат на полгода смогут и россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса или вакциной "Спутник V" за рубежом. Им также придется сдать тест для подтверждения наличия антител в организме, добавила Голикова. Сертификаты новым категориям граждан начнут выдавать уже в декабре на портале госуслуг.

Ранее о необходимости выдавать сертификаты людям с высоким уровнем антител сообщал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Свою инициативу он озвучил на встрече с Владимиром Путиным.

