Госуслуги смогут выдавать сертификаты привитым зарубежными вакцинами уже в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал госуслуг сможет выдавать сертификаты гражданам, привитым зарубежными вакцинами, уже в декабре. Получить документ смогут и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.
По ее словам, техническая готовность портала оказывать подобную услугу будет обеспечена в декабре.
"Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим", – подчеркнула Голикова.
Ранее стало известно, что россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это говорит лишь об учете антител, а не о признании иностранных препаратов.
Также Голикова заявила, что россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить сертификат переболевшего COVID-19.
Переболевшим коронавирусом без обращения к врачам россиянам могут выдать сертификаты
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