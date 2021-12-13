Госуслуги смогут выдавать сертификаты привитым зарубежными вакцинами уже в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал госуслуг сможет выдавать сертификаты гражданам, привитым зарубежными вакцинами, уже в декабре. Получить документ смогут и те, кто переболел коронавирусом без обращения к врачу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, техническая готовность портала оказывать подобную услугу будет обеспечена в декабре.

"Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим", – подчеркнула Голикова.

Ранее стало известно, что россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это говорит лишь об учете антител, а не о признании иностранных препаратов.

Также Голикова заявила, что россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить сертификат переболевшего COVID-19.