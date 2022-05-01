Пентагон показал видео с бронетранспортерами М113, которые собирается передать Киеву

Фото: twitter.com/DeptofDefense

Пентагон опубликовал кадры с бронетранспортерами М113, которые Вашингтон готовит к передаче на Украину.

"Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", – сказано в пояснении к видеозаписи, опубликованной в Twitter американского военного ведомства.

Уточняется, что ролик снят на армейской базе в штате Джорджия. Также сообщается, что в актуальный пакет помощи Украине входит 200 подобных машин, которые стоят на вооружении Соединенных Штатов и их союзников с 1960-х годов.

По информации СМИ, данные бронетранспортеры используются в США на вспомогательных ролях. Для отправки на Украину военные машины взяли из наличия национальной гвардии нескольких штатов.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что украинские власти поставляют в Европу зерновые и сельскохозяйственных животных, в обмен на это обратными рейсами на Украину едет иностранное оружие и боеприпасы.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон может потратить на военную помощь Украине лишь 250 миллионов долларов, это все, что осталось от 3,5 миллиардов долларов, выделенных на это Конгрессом в марте этого года.

При этом российский посол в США Анатолий Антонов сообщал, что сумма, на которую будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона, равна 800 миллионам долларов. Посол сообщил, что в связи с этим Москва направила Соединенным Штатам ноту с требованием перестать поставлять украинской столице оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

