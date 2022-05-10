Эксперты оценили принятие в США закона о ленд-лизе для Украины

Закон США о ленд-лизе для Украины может затянуть конфликт. Об этом говорят политологи в России и некоторые американские издания. Эксперты отмечают, что, принимая помощь Вашингтона, Украина обрекает своих граждан расплачиваться за поставки оружия многие годы.

По словам аналитиков, эта долговая яма может затронуть не одно поколение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.