В МИД РФ заявили, что НАТО начинает новую гонку вооружений

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о старте новой гонки вооружений с НАТО.
"НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений – такое агрессивное военное строительство – будет требовать обязательную демонизацию противника", – цитирует его РИА Новости.
По мнению замглавы МИД, Североатлантический альянс принял решение демонизировать РФ, так как не может жить без противника. Он также назвал бессмысленными военные приготовления НАТО, так как Россия приняла все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
"Вот эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасную спираль, в которую НАТО втягивает не только всю Европу, но и теперь весь мир", – подчеркнул Грушко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупыми и стыдными заявления о том, что НАТО является исключительно оборонительным союзом.
Министр также отметил утрату смысла существования Североатлантического альянса после распада СССР и исчезновения Варшавского договора.
По словам Лаврова, Альянс даже перестал скрывать свое намерение провести следующую линию обороны в Южно-Китайском море.
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