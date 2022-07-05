В Британии назвали уязвимостью стремление НАТО противостоять России

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Стремление и готовность НАТО противостоять России может стать для Североатлантического альянса уязвимым местом, пишет британская газета The Guardian.

По мнению авторов статьи, в рамках альянса нет консенсуса относительно того, как быть с Москвой, поскольку все члены НАТО согласны с тем, что нельзя допустить успеха РФ в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Но означает ли это то, что ей (России. – Прим. ред.) необходимо нанести физическое поражение, на чем настаивают Великобритания и большинство стран Восточной и Центральной Европы? Или будет достаточно того, что ситуация разрешится таким образом, что Москва не сможет с уверенностью заявить о своей победе? <...> Пока этот спор остается абстрактным", – говорится в публикации.

Британские журналисты считают, что когда Москва "намекнет" о своей готовности к перемирию на Украине, все данные разногласия внутри НАТО всплывут на поверхность.

В конце июня лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников. В то же время отмечалось, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы.

После этого в МИД РФ заявили, что НАТО начинает новую гонку вооружений. Как отмечал замминистра иностранных дел России Александр Грушко, Североатлантический альянс принял решение демонизировать РФ, так как не может жить без противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

