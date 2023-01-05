Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции – СМИ

Фото: kremlin.ru

Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета "Коммерсант".

В статье утверждается, что турецкого лидера можно назвать одним из самых успешных политиков 2022 года, поскольку с начала спецоперации на Украине он продолжает сохранять статус безальтернативного посредника между сторонами конфликта.

В публикации указывается, что Эрдоган получает от украинского кризиса политические и экономические выгоды, при этом постоянно говорит о необходимости добиться мира как можно скорее.

"Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить", – сказано в статье.

К выгодам, которые Турция получает от кризиса в отношениях между Россией и Западом, журналисты отнесли сверхдоходы Анкары от торговли, проект газового хаба и заключение в Стамбуле зерновой сделки.

Авторы материала также считают, что после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, у Турции появился рычаг давления на Североатлантический альянс.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Эрдоган намерен повторно предложить Владимиру Путину посредничество при переговорах с Украиной.



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