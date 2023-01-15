Путин выйдет победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

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Владимир Путин выйдет победителем в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии стать членами НАТО. Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Господин Путин – единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", – говорится в материале издания.

Урегулировать конфликт между Турцией и НАТО для дальнейшего вступления Швеции и Финляндии в союз удастся только путем дипломатических переговоров и уступок, на которые могут пойти США. Авторы статьи утверждают, что Турция, несмотря на доставляющие проблемы НАТО, является могущественным членом альянса.

Преимущество Турции для альянса также заключается в защите Запада от Ирана. Сотрудничество со страной поможет закрыть большую часть Черного моря.

Ранее сообщалось, что 48% граждан Финляндии выступили против размещения базы НАТО в стране в случае, если та станет членом альянса. При этом поддерживают подобные действия 39% участников опроса. Участие в голосовании приняли 1 009 человек.



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