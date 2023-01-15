03:36Политика
Президент Финляндии Ниинисте заявил, что Путин пошел "ва-банк" на Украине
Фото: depositphotos/dnaumoid
Президент Финляндии Саули Ниинисте сравнил действия президента России Владимира Путина с ва-банком в покере. Об этом он заявил в интервью для газеты Dagens Nyheter.
По мнению Ниинисте, заявление Путина о вхождении в состав России четырех новых областей является тревожным событием для Хельсинки.
"Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть", – заявил он.
Президент Финляндии считает, что Россия недооценила решимость украинцев и сравнил это с решением Иосифа Сталина о начале Советско-финской войны.
Ниинисте также заявил, что был удивлен легкой реакцией Путина на решение Финляндии о вступлении в НАТО. По его мнению, в Москве решили не обращать внимание на "новую проблему в Северной Европе".
Ранее сообщалось, что почти половина финнов выступает против размещения в стране базы НАТО, если Финляндия вступит в альянс. Об этом свидетельствуют данные исследования телеканала MTV Uutiset.
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