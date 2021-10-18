Средняя стоимость машино-места в Москве приравнялась к стоимости квартиры в Твери

16:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве средняя стоимость машино-места в августе достигла 2,1 миллиона рублей. За эту цену можно купить однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом в Твери, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитического центра ЦИАН.
Стоимость машино-места в столице выросла на 16% за год, а в области – на 10%. Цена машино-места составляет 13% от средней стоимости квартиры.
Стоимость данного объекта выросла в прошлом году вслед за ростом цен на квартиры. Тогда перед окончанием программы льготной ипотеки началась массовая скупка квартир, поэтому стоимость жилья резко выросла.
Внутри Садового кольца машино-место можно приобрести за 5,57 миллиона рублей, между Садовым кольцом и ТТК – за 2,68 миллиона рублей, до МКАД – за 2,35 миллиона рублей, а за ее пределами – 1,31 миллиона рублей.
Ажиотаж на рынке недвижимости спровоцировало и количество сделок. В 2019 году их количество было в районе 4 000 за квартал, а к началу 2021 года – свыше 7 200.
Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на квартиры в ноябре. Один из специалистов считает, что цены на квартиры в новостройках продолжат расти в ноябре, так как спрос на них остается высоким. Покупателей также привлекает и ключевая ставка ЦБ. Другие же эксперты высказывают противоположные теории.
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