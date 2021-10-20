В столичных новостройках улучшат сотовую связь по инновационному стандарту

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Оператор мобильной связи Tele2 первым в России подключился к проекту по усилению сигнала сотовой связи на территории жилых комплексов компании MR Group, сообщили в пресс-службе компании.

"Стратегически важными indoor-объектами для Tele2 сегодня остаются жилые, многофункциональные и коммерческие проекты, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций", – говорится в сообщении.

Проект предполагает подключение к готовой инфраструктуре для размещения оборудования связи по инновационному стандарту, обеспеченной застройщиком совместно с системным интегратором "ИСК". Речь идет о дизайне сетей, разработанном на базе 3D-моделей будущего покрытия.

Первым объектом оператора стал ЖК "Селигер Сити". Места для размещения оборудования связи девелопер предусмотрел еще на этапе планирования сетевой инфраструктуры, что позволило Tele2 уже на этапе застройки обеспечить качественное indoor-покрытие на территории жилых комплексов. В том числе речь идет и о труднодоступных зонах, таких как паркинг и кабины лифтов. Отмечается, что до конца года сигнал планируют усилить на площади более 450 тысяч квадратных метров: работы пройдут в жилых комплексах D1, "Фили Сити", Discovery и Discovery Park.

В настоящий момент MR Group рассматривает возможность внедрения стандарта на уже построенных объектах. При этом все новые проекты строятся с его применением.

По словам технического директора макрорегиона "Москва" Tele2 Алексея Крушинина, потребность в стабильном доступе к современным цифровым сервисам особенно возросла на фоне пандемии. А появление гибридного формата работы и дистанционной учебы заметно повысило интернет-активность пользователей в многоквартирных домах.

"Совместный проект с MR Group позволяет нам предугадать ожидания клиентов. При этом эффективное сотрудничество застройщика и оператора является ключевым фактором успешного развития сетевой инфраструктуры на территории жилых комплексов, – убежден Алексей Крушинин. – Такой подход дает возможность оператору быстро подключить indoor-оборудование на этапе застройки, что обеспечивает беспрепятственное прохождение радиоволны и стабильный сигнал связи на всей территории".

В свою очередь, управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец заявил, что во многих современных жилых комплексах по-прежнему сохраняются проблемы с сотовой связью, что особенно заметно на паркингах и в лифтах. По мнению представителей компании, подобная проблема может не только создавать дискомфорт для резидентов комплекса, но и является серьезным риском: в случае какого-либо происшествия люди могут остаться без связи.

"Данный совместный проект позволяет заблаговременно обеспечить нашим резидентам бесперебойную связь на всей территории: разговаривать по телефону и пользоваться интернетом можно от въезда в паркинг и подъема на лифте до попадания в квартиру. Это дает возможность оперативно выйти на связь в любой ситуации и не прерывать деловые или личные разговоры", – подчеркивает Алексей Годованец.

Представитель системного интегратора "ИСК" Антон Атяшкин отмечает, что сотовая связь в России является одной из самых доступных, однако сигнал в жилых комплексах бывает неустойчивым. Одной из причин часто выступают препятствия, с которыми сигналу приходится сталкиваться на пути от уличной базовой станции к абоненту.

"Готовых универсальных решений для строительства indoor-инфраструктуры не существует, поэтому MR Group и "ИСК" совместно разработали собственный стандарт. "ИСК" выполняет строительство сетей в соответствии со стандартом, тогда как активное оборудование устанавливает оператор", – пояснил Антон Атяшкин.

По его словам, такой подход позволит существенно сократить затраты операторов. При этом единая сеть дает возможность подключения нескольким операторам одновременно.

"Мы планируем и дальше совершенствовать стандарт, контролировать его внедрение на всех проектах MR Group и принимать участие в эксплуатации сетей, гарантируя качественную связь. Мы надеемся, что данный стандарт станет закономерностью для всех девелоперов и все строящиеся объекты будут оснащены усилением сотовой связью еще до ввода объектов в эксплуатацию, чтобы проживание жителей было комфортным и безопасным", – заключил Антон Атяшкин.

Ранее сообщалось, что оператор мобильной связи Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в соцсетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день.

