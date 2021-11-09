Цена газа в Европе опустилась до 850 долларов за 1 тыс кубометров

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Цены фьючерсов на газ в Европе снизились более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов доходила до отметки почти 900 долларов за тысячу кубометров. В течение дня стоимость колебалась между 890 и 930 долларами, а к концу торгов зафиксировалась на отметке 849,8 доллара, что на 10% ниже расчетной цены днем ранее.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Владимир Путин смог одной фразой обрушить цены на газ в Европе. Речь идет о его поручении "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские подземные хранилища. После того как оно было озвучено, цены фьючерсов на газ в Нидерландах снизились на 15%.

В конце октября стало известно, что из-за газового кризиса в Европе начали отключать в домах свет и тепло. Немцев и французов учат правильно заклеивать окна, они стараются лишний раз не включать телевизор.

