Вильфанд заявил, что российский газ будет востребован в Европе зимой из-за заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предстоящей зимой в Европе оттепели будут сменять сильные заморозки, поэтому российский газ будет востребован в западной части континента. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд "Интерфаксу".

По словам эксперта, неоднородный температурный режим будет в Западной и Восточной Европе, а также в европейской части РФ.

"Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время большая повторяемость низких температур до -20…-25 градусов для Москвы, для центра Европейской России, до -15...-20 градусов – для Западной Европы", – подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что будут частые морозы и оттепели с отклонением от нормы на 5–10 градусов. Из-за этого в Европе будет востребован российский газ. По словам Вильфанда, при прогнозе резкого понижения энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива.

Ранее сообщалось, что из-за газового кризиса в Европе начали отключать в домах свет и тепло. Теперь немцев и французов учат правильно заклеивать окна, а те в свою очередь стараются даже телевизор лишний раз не включать.

