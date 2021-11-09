"Газпром" приступил к закачке газа в пять ПХГ в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Газпром" утвердил и начал выполнять план по закачке газа в пять подземных хранилищ в Европе. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Определены объемы и маршруты транспортировки газа на ноябрь.

Ранее сообщалось, что "Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах, чтобы восполнить изъятые объемы. Объекты Единой системы газоснабжения готовы к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 – начале 2022 годов. Компания намеревается обеспечить высокую надежность поставок газа российским и зарубежным потребителям.

По данным "Газпрома", за 9,5 месяца текущего года компания добыла 399,4 миллиарда кубометров газа, что на 16,6% больше, чем годом ранее. Поставки на внутренний рынок компания нарастила на 16,6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья – на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров.

