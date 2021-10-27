Аналитик оценил планы "Газпрома" повысить объем газа в ПХГ Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о планах "Газпрома" по повышению объемов газа в европейских подземных хранилищах.

Как передает RT, аналитик видит в данном процессе возможность успокоить рынок и остановить рост цен на топливо.

"...текущие спотовые цены частично понизятся даже. Сейчас они подскакивают, когда выходит очередная статистика по наличию газа в подземных хранилищах. Если же закачать туда дополнительные объемы газа, то они более-менее приблизятся к средним показателям за предыдущие годы и уже такой паники не будет", – заявил Юшков.

Эксперт в области энергетической безопасности добавил, что закачка топлива в подземные газовые хранилища в Европе позволит частично удовлетворять спрос без необходимости ежесуточных прокачек между регионами.

Владимир Путин ранее поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в хранилища Европы. Соответствующую задачу глава государства озвучил в ходе совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

