Ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может затянуться до мая 2022 года – СМИ

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Процедура получения разрешения со стороны германского регулятора на ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может затянуться до 8 мая следующего года, сообщает агентство Bloomberg.
По данным источника, именно столько месяцев власти ФРГ и ЕС имеют право использовать на рассмотрение этого вопроса.
Уточняется, что данный процесс зависит и от энергетической обстановки в европейских государствах, а она может ухудшиться. Так, к ноябрю текущего года цена газа в Европе на открытии торгов выросла уже на 11%, составив 861 доллар за тысячу кубических метров.
В агентстве добавили, что поставки энергоносителя по "Северному потоку – 2" могут начаться на следующий день после получения лицензии. Кроме того, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель одобрила проект, несмотря на препятствование со стороны США и части стран ЕС, а также Украины.
В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.
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