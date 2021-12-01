Эксперт спрогнозировал колебания курса валют на следующей неделе

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На следующей неделе ожидаются суперколебания курса валют, сообщает Life.ru. Такой прогноз сделал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Он полагает, что скачки будут такими же сильными, как и в последнюю декаду ноября.

"Только кому-то покажется, что вот теперь-то направление уже определилось, как оно снова легко поменяется вслед за очередным широким шагом то вверх, то вниз на 3–5 долларов по нефти", – убежден Пушкарев.

Отслеживать рубль, по мнению аналитика, будет и размашистые колебания биржевых индексов Америки.

"Накопившееся за год мощного ралли на фондовых площадках скрытое нервное напряжение резко выплеснулось, а новость про штамм "Омикрон" стала катализатором", – добавил эксперт.

Он отметил, что испытывать суперколебания рубль может в зависимости от силы сиюминутных движений и их направлений на западных биржах. Пушкарев полагает, что при самых лучших раскладах курс доллара может доходить до 71–72 рублей. А при сильной концентрации негатива доллар и вовсе может пробить планку в 77–78 рублей.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года. По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару, однако это падение не будет продолжаться в декабре.