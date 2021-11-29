Рубль растет к доллару и евро вслед за нефтью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рубль укрепляется на фоне нефтяных котировок, следует из данных Мосбиржи. Утром 29 ноября доллар снизился на 87,23 копейки, евро упал на 61,76 копейки.
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 74,715 рубля. Европейская валюта упала в цене до 84,335 рубля. В целом бивалютная корзина уменьшилась на 101,37 копейки к уровню закрытия 26 ноября, составив 79,04 рубля.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,5 доллара за баррель. Нефть WTI опустилась до 71,2 доллара.
Ранее главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что на фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году.
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