Аналитик посоветовал покупать доллары в ближайшее время

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал о ситуации на валютных рынках. Об этом сообщает портал Bankiros.ru.
По словам эксперта, на снижение курса рубля значительно повлиял геополитический фактор. Кроме того, фиксируется избыточно сильный рост к конкурентам на фоне растущего доллара.
"Мы ранее отмечали, что рубль очень сильно локально перекуплен (учитывая несколько месяцев роста доллара и падающую последние 4 недели нефть). Геополитика толкнула рубль к ослаблению, но важные факторы для коррекции уже назрели ранее", – заявил Купцикевич.
По словам аналитика, доллар может вырасти в стоимости до 78 рублей. В области 78–80 рублей, считает Купцикевич, доллар можно приобретать на перспективу 1–3 лет. Евро до конца года может вернуться в интервал 85–86 рублей.
Специалисты в области финансового рынка ранее рассказали, как выгодно покупать валюту. В частности, они порекомендовали диверсифицировать сбережения, а также обратить внимание на китайский юань.
В России купить валюту на сумму до 40 тыс рублей можно будет без паспорта
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