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Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 6 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 15:19 по московскому времени расчетами на завтра курс американской валюты растет на 1,05 рубля, до 74,50 рубля, а до этого курс евро поднимался до 84,015 рубля, что составило максимум с 5 октября.

Также цена на нефть марки Brent потеряла 0,06% по сравнению с прошлым закрытием, достигнув 78,84 доллара за баррель. А за прошедшую неделю эта марка стала дешевле на 3,6%.

Ранее курс доллара поднялся выше 74 рублей. Курс американской валюты ускорил рост до 0,8% и торговался на уровне 74,03 рубля. Такой показатель был зафиксирован впервые с 27 августа текущего года.

