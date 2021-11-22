Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 27 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара поднялся выше 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11:52 по московскому времени курс американской валюты ускорил рост до 0,8% и торговался на уровне 74,03 рубля. Такой показатель был зафиксирован впервые с 27 августа текущего года. К 11:56 доллар упал до 73,99 рубля.

В ходе торгов также вырос евро. Рост был замечен в пределах 0,47%. Стоимость европейской валюты достигла 83,4 рубля.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич ранее анонсировал укрепление рубля в ближайшие полгода.

По словам эксперта, данная тенденция будет обусловлена балансом поступления валюты как от торговых, так и от спекулятивных операций. Петроневич предсказал доллару сохранение позиции против мировых валют.

