Цена нефти марки Urals поднялась выше 87 долларов за баррель

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Стоимость барреля нефти марки Urals поднялась выше 87 долларов впервые с октября 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

"За 18 января по Северо-Западу (Европы. – Прим. ред.) – 87,52 доллара", – заявила руководитель отдела экспорта нефти Argus Диана Мухаметзянова.

Она пояснила, что в последний раз цена нефти российской марки превышала отметку 87 долларов 10 октября 2014 года – тогда ее стоимость составляла 87,09 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку 89 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. К утру 19 января стоимость мартовских фьючерсов продемонстрировала рост на 1,73% и достигла 89,02 доллара за баррель.

