Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара вырос до 77 рублей впервые с 6 января. Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами завтра на 21:44 по московскому времени вторника, 18 января, рос на 88 копеек, до 76,97 рубля, курс евро – на 32 копейки, до 87,16 рубля.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов 18 января. Индекс Мосбиржи потерял 6,34%, а индекс РТС – 7,24%.

В ходе торгов индекс Мосбиржи снижался на 7,32% – до 3 299,84 пункта. В последний раз он находился на уровне ниже 3 300 пунктов в феврале прошлого года. Долларовый индекс РТС снижался на 6,38% – до 1 380,91 пункта.