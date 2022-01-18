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Москва 24

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Экономика

18 января, 22:49

Курс доллара вырос до 77 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара вырос до 77 рублей впервые с 6 января. Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами завтра на 21:44 по московскому времени вторника, 18 января, рос на 88 копеек, до 76,97 рубля, курс евро – на 32 копейки, до 87,16 рубля.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов 18 января. Индекс Мосбиржи потерял 6,34%, а индекс РТС – 7,24%.

В ходе торгов индекс Мосбиржи снижался на 7,32% – до 3 299,84 пункта. В последний раз он находился на уровне ниже 3 300 пунктов в феврале прошлого года. Долларовый индекс РТС снижался на 6,38% – до 1 380,91 пункта.

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