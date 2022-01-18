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Москва 24

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Экономика

18 января, 20:06

Российский рынок акций обвалился на 6,34% по итогам торгов

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов 18 января. Об этом говорят данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи потерял 6,34%, а индекс РТС – 7,24%.

В ходе торгов индекс Мосбиржи снижался на 7,32% – до 3 299,84 пункта. В последний раз он находился на уровне ниже 3 300 пунктов в феврале прошлого года. Долларовый индекс РТС снижался на 6,38% – до 1 380,91 пункта.

Ранее курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с лета прошлого года. До этого курс рубля снизился на 2,04%, до 3 752,03 пункта на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об итогах встречи с НАТО.

13 января в ходе торгов индекс Мосбиржи упал на 2,44%. По оценке экспертов, отсутствие согласия между РФ и США может привести к дальнейшей эскалации и новым санкциям.

Курс евро поднялся выше 88 рублей

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