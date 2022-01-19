Цена нефти Brent превысила 89 долларов за баррель

Фото: depositphotos/carloscastilla
Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 89 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
К 04:48 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов демонстрировала рост на 1,73% и достигла 89,02 доллара за баррель.
Накануне цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 88 долларов за баррель.
Как отмечал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, рост цен связан с распространением штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, в случае локдауна в странах начнется падение стоимости нефти.
Также аналитик выразил мнение, что на ситуацию влияет информационная напряженность между Россией и НАТО, а также возможные результаты переговоров с Ираном.
Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+.
При этом, по его словам, возможны кратковременные скачки. Эксперт также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.
Цена нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: