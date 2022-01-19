Цена нефти Brent превысила 89 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 89 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 04:48 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов демонстрировала рост на 1,73% и достигла 89,02 доллара за баррель.

Накануне цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 88 долларов за баррель.

Как отмечал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, рост цен связан с распространением штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, в случае локдауна в странах начнется падение стоимости нефти.

Также аналитик выразил мнение, что на ситуацию влияет информационная напряженность между Россией и НАТО, а также возможные результаты переговоров с Ираном.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+.

При этом, по его словам, возможны кратковременные скачки. Эксперт также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.