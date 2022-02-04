Экономист дал прогноз по изменению курса валют на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат экономических наук Михаил Беляев дал прогноз по изменению курса валют на следующей неделе. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, валютные курсы колеблются вокруг определенных стационарных точек, зависящих от фундаментальных факторов и ситуации в экономике.
"В середине января мы пережили некоторое ослабление курса рубля по отношению к доллару вследствие конъюнктурных факторов. Сейчас происходит коррекция, курс доллара опустился до 76 рублей", – сказал специалист.
Он отметил, что на будущей неделе курс доллара продолжит колебаться вокруг 76 рублей. Беляев не исключил, что показатель может опуститься еще ниже в случае появления позитивных новостей для рубля.
"Возможны отклонения от этого курса на один рубль вверх и вниз по отношению к доллару, не больше", – резюмировал экономист.
Ранее сообщалось, что стоимость пассажирских перелетов за границу за зимний период выросла на 6–10% из-за ослабления рубля. Такой вывод был сделан на основании данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
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