Авиабилеты за границу подорожали на 10% из-за курса рубля

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Стоимость пассажирских перелетов за границу за зимний период выросла на 6–10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются по курсу валют. Его изменение напрямую влияет на цену билетов на международные рейсы авиакомпаний РФ и иностранных перевозчиков.

Источник в одной из крупных авиакомпаний России рассказал, что тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля, потому что у перевозчиков есть валютные расходы.

"Определяющим фактором доли валюты в общем объеме доходов и расходов авиакомпаний является география полетов: чем больше в портфеле компании международных направлений, тем выше доля валютной выручки и тем меньше негативного влияния роста курса", – пояснила пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

По ее словам, сейчас доля валютных расходов превышает долю выручки из-за ограничений, наложенных на большинство международных направлений.

Ранее сообщалось, что российские магазины электроники не исключили колебания цен на фоне ослабления рубля, однако намерены поддерживать спрос на свои товары посредством различных спецпредложений. В "Билайне" напомнили, что в январе влияние на цены оказывали два фактора: конец праздничных распродаж и стремление продавцов сбыть излишки товаров.