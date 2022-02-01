Курс евро опустился ниже 86 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже опустился до 85,925 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Евро опустился на 1,24%. Последний раз курс евро опускался ниже 86 рублей 19 января 2022 года.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 77 рублей. Курс американской валюты упал на 0,42% и составил 76,99 рубля впервые с 24 января.

28 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 89,6 доллара за баррель. При этом в определенные моменты цена на нефть данной марки достигала 90,01 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.

