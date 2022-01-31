Ретейлеры спрогнозировали цены на электронику в РФ

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Российские магазины электроники не исключают колебания цен на фоне ослабления рубля, однако намерены поддерживать спрос на свои товары посредством различных спецпредложений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Колебания курса валют могут оказать влияние на цены, но это не произойдет внезапно. В подобных ситуациях повышение происходит постепенно, в течение 2–3 месяцев", – рассказали в сети "Связной".

В "Билайне" напомнили, что в январе влияние на цены оказывали два фактора: конец праздничных распродаж и стремление продавцов сбыть излишки товаров. Ожидается, что оба фактора могут сохраниться, но уже при влиянии слабого курса рубля.

Представители "М.Видео" и "Эльдорадо" подчеркнули, что намерены компенсировать подорожание электроники посредством различных промоакций, а также расширения ассортимента в разных ценовых категориях, чтобы сохранить спрос на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что процессоры и видеокарты для персональных компьютеров продолжат дорожать в 2022 году, причем на этот раз рост может оказаться достаточно резким. Специалисты считают, что это обусловлено снижением спроса на комплектующие.