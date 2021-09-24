Госдуму оснастят китайскими смартфонами – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 с ООО "Московский центр продаж" за 4,3 миллиона рублей. Число гаджетов соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва, сообщает РБК.

По данным материалов закупки, устройства должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти – не меньше 64 Гб, процессор должен быть 8-ядерным. Также гаджет должен поддерживать Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев.

Как отмечается, новые устройства должны поставить до 31 декабря текущего года. В розничной продаже стоимость устройства выше, чем та, по которой его приобрела Госдума.

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