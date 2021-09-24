Госдуму оснастят китайскими смартфонами – СМИ

10:17
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 с ООО "Московский центр продаж" за 4,3 миллиона рублей. Число гаджетов соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва, сообщает РБК.
По данным материалов закупки, устройства должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти – не меньше 64 Гб, процессор должен быть 8-ядерным. Также гаджет должен поддерживать Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев.
Как отмечается, новые устройства должны поставить до 31 декабря текущего года. В розничной продаже стоимость устройства выше, чем та, по которой его приобрела Госдума.
Ранее сообщалось, что владельцам китайских смартфонов Xiaomi могут запретить установку сторонних приложений. Чтобы исключить установку приложений вне официального магазина от Xiaomi и Google, разработчик планирует внедрить эту функцию в свои смартфоны.
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