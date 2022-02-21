Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар вырос выше 78 рублей впервые с 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:43 по московскому времени расчетами на завтра курс доллара увеличился на 87 копеек – до 78,17 рубля. Стоимость евро при этом увеличилась на 1,13 рубля, составив 88,68 рубля.

В целом валютный рынок в понедельник, 21 февраля, показывает высокую волатильность. Рубль открыл ранние утренние торги снижением на геополитических рисках, позже вышел в плюс к доллару и евро, однако днем вновь развернулся вниз.

Между тем 18 февраля курс доллара в ходе валютных торгов снова превысил отметку в 77 рублей. Стоимость американской валюты выросла на 1,33% к закрытию предыдущей сессии и составила 77,2975 рубля. Курс евро достиг отметки 87,4525 рубля.

