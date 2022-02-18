Курс доллара превысил 77 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара в ходе валютных торгов снова превысил отметку в 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 19:10 по московскому времени стоимость американской валюты увеличилась на 1,33% к закрытию предыдущей сессии и составила 77,2975 рубля. Евро между тем достиг отметки 87,4525 рубля.
Последний раз доллар торговался на таком уровне 14 февраля.
Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Лютик предположил, что рубль может укрепиться к весне текущего года. По его словам, сейчас на курс российской валюты влияют спекуляции иностранных СМИ на тему гипотетического конфликта между Россией и Украиной.
Он ожидает, что к весне общество устанет от подобных угроз и влияние геополитических рисков на курс рубля снизится. К этому времени российская валюта укрепится и доллар будет торговаться на уровне 70–71 рубля.
Россияне почти вдвое увеличили объем операций по обмену валюты
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