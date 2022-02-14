Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1 тыс долларов

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Стоимость газа на европейском рынке превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, увеличившись на 10–14%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цена мартовских фьючерсов на газ на открытии торгов в понедельник, 14 февраля, составила 1 028,2 доллара за тысячу кубометров, превысив показатель 11 февраля на 13,7%.

К 10:12 по московскому времени подорожание замедлилось до 1,1% – цена снизилась до 983,2 доллара за тысячу кубометров.

Ранее газета The Times сообщила, что чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине.

По информации издания, министры британского кабмина приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

