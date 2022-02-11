Россия ждет скорого возобновления сертификации "Северного потока – 2"

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Россия рассчитывает на возобновление процедуры сертификации газопровода "Северный поток – 2" в ближайшее время. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, в Москве ожидают, что процедура окажется выполнена профессионально и будет носить неполитизированный характер.

"Компания – оператор газопровода Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру в германской юрисдикции Gas for Europe GmbH, предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимую документацию", – рассказал Нечаев.

Посол подчеркнул, что трубопровод построен в соответствии со всеми нормами ЕС. При этом он обратил внимание на то, что изначально согласованные правила несколько раз менялись европейскими партнерами.

"Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим", – подытожил Нечаев.

Ранее в Белом доме усомнились в эффективности немедленных санкций в отношении "Северного потока – 2". Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

До этого президент США Джо Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин.

В ответ на это Байден заверил, что Соединенные Штаты смогут остановить газопровод, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.

В свою очередь, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия сможет найти покупателей на газ в случае, если "Северный поток – 2" не удастся ввести в эксплуатацию.Он также заявил, что запуск газопровода больше нужен европейским потребителям, чем РФ.

