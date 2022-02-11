В США предупредили о крахе мировой экономики в случае прекращения поставок топлива из РФ

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Полное прекращение поставок топлива из России вызовет крах мировой экономики. Такое мнение высказал экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон в интервью РИА Новости.

В своем заявлении бывший чиновник назвал проходящие переговоры между США, странами Европы и крупнейшими мировыми экспортерами топлива бряцаньем оружием.

"Шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут, практически равны нулю", – подчеркнул Ситтон.

Эксперт обратил внимание, что в 2008–2009 годах дефицит нефти на рынке составил всего 3%, однако цена топлива выросла до 140 долларов за баррель. Ситтон заявил, что полный отказ от российского топлива спровоцирует увеличение цен до 200–300 долларов за один баррель.

Специалист добавил, что в дальнейшем альтернативные поставки могут приходить из Малайзии, Канады и Венесуэлы. По его мнению, для этого понадобится минимум три года.

Ранее газета The Times сообщила, что чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине.

По информации издания, министры британского кабмина приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу. При этом политик высказал мнение, что РФ использует энергию для политического давления.