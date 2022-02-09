Эксперт назвал условия для укрепления рубля

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Ситуация на валютном рынке России изменится к весне, если на момент проведения Олимпиады в Пекине не произойдет открытый конфликт с Украиной. Такое мнение агентству "Прайм" высказал директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Лютик.
"В период распутицы провоцирование конфликта украинской стороной наступлением на Донбассе менее вероятно, так что раньше начала лета новой вспышки напряженности вряд ли стоит ждать", – полагает эксперт.
По его мнению, общество к этому моменту устанет от постоянных провокаций иностранных СМИ и однообразных угроз зарубежных лидеров, которые они озвучивают в отношении "действий России".
"К весне, вероятно, премия за геополитические риски из курса рубля уйдет, что позволит российской валюте укрепиться до 70–71 рубля за доллар, то есть к уровням осени 2021 года", – убежден Лютик.
Эксперт полагает, что на повышение курса рубля также повлияет значительное улучшение экономической конъюнктуры. В частности, возможный взлет цен на нефть до 100 долларов за баррель.
Вместе с тем эти факторы будут компенсироваться повышением учетных ставок мировых регуляторов. Окажет влияние и покупка валюты в резервы в рамках бюджетного правила, на которую напрямую повлияет рост цен на нефть.
Лютик напоминает и о значительных инфраструктурных проектах, запланированных в России на 2022 год.
"Продажи валюты для их финансирования могут компенсировать интервенции ЦБ", – объясняет собеседник агентства.
В этом случае, по мнению эксперта, курс рубля может пойти вниз. Подобная ситуация уже возникала осенью 2021 года.
Ранее аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, когда курс рубля вернется к значениям 60 за один доллар. По словам специалиста, курс российской валюты будет зависеть от трех факторов. Речь идет о геополитическом фоне, политике ФРС и закупках рубля российским регулятором.
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