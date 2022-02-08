Аналитик спрогнозировал сроки укрепления рубля до уровня 60 за доллар

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Россиянам объяснили, когда курс рубля вернется к значениям 60 за один доллар. Об этом рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев в интервью агентству "Прайм".

По словам специалиста, курс российской валюты будет зависеть от трех факторов. Речь идет о геополитическом фоне, политике ФРС и закупках рубля российским регулятором.

Джиоев пояснил, что в случае затухания напряженности вокруг Украины ФРС сохранит ставку на прежнем уровне. За счет этого цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, а рубль сможет вернуться к значениям 60 за доллар.

"Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар", – предположил эксперт.

Ранее журнал The Economist признал рубль одной из самых недооцененных валют мира в соответствии с "индексом бигмака". Сегодня в США бигмак можно купить за 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России – за 135 рублей, или 1,77 доллара. Таким образом, был сделан вывод о том, что справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар – недооценка рубля составляет 70%.