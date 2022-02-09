Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла до 91,17 доллара за баррель

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:00 по московскому времени рублевый индикатор увеличился на 0,58% и находился на уровне 3573,65 пункта. При этом уже к 07:11 по мск индекс вырос на 0,85%, до 3581,73 пункта.

По оценкам экспертов компании "БКС мир инвестиций", 9 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3460–3590 пунктов. Прогнозный диапазон курса доллара при этом составит 75–76 рублей.

Подорожала и стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent. По данным лондонской биржи ICE, цена росла на 0,43%, до 91,17 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI вырос на 0,39% и торгуется на уровне 89,71 доллара за баррель.

Ранее цена на нефть марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 93 доллара за баррель. К 7 февраля стоимость фьючерса выросла на 0,15% – до 93,41 доллара за баррель.