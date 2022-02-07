Стоимость нефти марки Brent увеличилась до 93,41 доллара за баррель

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии понедельника на дорожающей нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 07:05 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) вырос на 0,54% – до 3489,73 пункта.
Между тем стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,15% – до 93,41 доллара за баррель.
Впервые с октября 2014 года стоимость фьючерса на топливо данной марки превысила 93 доллара 4 февраля. По данным лондонской биржи ICE, цена выросла на 2,13%, составив 93,05 доллара за баррель.
Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предположил, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+. Однако он не исключил кратковременных скачков, подчеркнув, что сегодня мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла до 91 доллара за баррель
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