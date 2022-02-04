Цена нефти Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 2014 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,13%, составив 93,05 доллара за баррель. Об этом говорят данные торговой площадки.

В последний раз стоимость Brent превышала 93 доллара в октябре 2014 года.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун ранее предположил, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+, не исключив при этом кратковременных скачков.

Он также подчеркнул, что сегодня мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.