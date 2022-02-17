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Москва 24

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экономика

11:52

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

экономикафинансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 76 рублей на фоне новостей, свидетельствующих о росте геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 11:36 по московскому времени курс американской валюты вырос на 1,06 рубля и составил 76,31 рубля.

Курс евро поднялся до 86,65 рубля, прибавив 95 копеек.

Накануне курс доллара опустился ниже 75 рублей, потеряв 32 копейки на открытии торгов. Курс евро также демонстрировал снижение, упав до 85,29 рубля.

Курс доллара опустился до 75 рублей

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