Индекс Мосбиржи снизился почти на 1,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утренняя сессия на российском рынке акций началась со снижения индекса Мосбиржи на 1,45%. Позже оно замедлилось до 1,01%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:00 по московскому времени рублевый индикатор находился на уровне 3 603,7 пункта, однако уже к 07:16 вырос до 3 618,75 пункта.

Между тем стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,19%, составив 91,24 доллара за баррель. На WTI фьючерс подешевел на 0,07%, торгуясь на уровне 89,82 доллара за баррель.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 11 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне от 3 570 до 3 690 пунктов. Возможный курс доллара при этом составляет от 74,2 до 75,5 рубля.

Ранее сообщалось, что рублевый индикатор увеличился на 0,58% и находился на уровне 3 573,65 пункта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent при этом подорожала до 91,17 доллара за баррель.

В начале февраля цена на нефть данной марки впервые с октября 2014 года превысила отметку в 93 доллара за баррель. К 7 февраля стоимость фьючерса выросла увеличилась 0,15% – до 93,41 доллара за баррель.

