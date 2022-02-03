Курс евро превысил 87 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил отметку 87 рублей, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Рост европейской валюты составил 1,02 рубля. Она поднималась до уровня 87,025 рубля, что составляет максимум с 31 января.

Курс доллара расчетами на завтра составлял 76,29 рубля, курс евро – 86,93 рубля.

Накануне сообщалось, что стоимость пассажирских перелетов за границу за зимний период выросла на 6–10% из-за ослабления рубля. Такой вывод сделан на основании данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).