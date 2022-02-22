ЦБ объявил меры поддержки финрынка на фоне падения рубля и индексов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России контролирует ситуацию на рынке и подготовил меры для поддержания финансовой стабильности. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Для адаптации к возросшей волатильности рубля ЦБ подготовил ряд мер поддержки финансовых организаций. В частности, до 1 октября 2022 года компании могут отражать акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.
"(Банк. – Прим. ред.) предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
В ЦБ РФ подчеркнули, что продолжат следить за финансовым рынком. В Банке России также выразили готовность ввести дополнительные меры поддержки финансовой стабильности.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации в Донбассе упали фондовый рынок и рубль. Индекс Московской биржи сперва упал на 8,63% и составил 3 100,54 пункта, РТС опустился на 10,86%, до 1 260,25. Позднее индексы немного увеличились: Мосбиржа – до 3 158,85, РТС – до 1 238,54.
Рубль ослаб по отношению к доллару и евро
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