Во всем мире задумываются о мерах по борьбе с прихотями Запада – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
По его словам, во всех частях мира уже задумываются о мерах по борьбе с его прихотями и влиянием, созданным в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, чтобы злоупотреблять своим положением в международных делах.
"Несостоятельность и недоговороспособность наших западных коллег, которые в одночасье разорвали все свои ценности, на основе которых они убеждали весь остальной мир подключаться к процессам глобализации, очевидны любому непредвзятому наблюдателю", – цитирует его слова РИА Новости.
Ранее Лавров сообщил, что политика Запада в отношении России озлобленная и остервенелая. По его словам, такую политику Запад под руководством США стал проводить после начала специальной операции на Украине. Лавров добавил, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России, а также подчинения ее глобальной системе, которую выстроил Запад.
Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов рассказал, что Россия будет противодействовать дипломатической войне, которую объявили против нее на Западе. Он заявил, что дипломатическая война уже идет, напомнив о высылке большого количества российских дипломатов из ряда западных посольств.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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